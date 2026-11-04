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JCDecaux dépasse les prévisions au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 04/11/2026 à 17:52

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Le numéro un mondial de la communication extérieure a publié des revenus supérieurs à ses attentes avec un chiffre d'affaires en hausse de 9,1% à 1,010 milliard d'euros (contre 926,1 millions un an plus tôt), enregistrant une croissance organique de 6,6%. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, l'activité atteint 2,964 milliards d'euros, en hausse de 6% en organique ( 6,1% en données publiées).

Selon Jean-Charles Decaux, président du directoire et co-directeur général, ces performances ont été stimulées par un effet d'aubaine lié à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ainsi que par l'essor continu des solutions numériques. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du DOOH (Digital Out-of-Home) a bondi de 15,3% en organique ( 18,5% en publié) pour représenter 45,4% des recettes globales du groupe. Ce segment tire notamment parti de la montée en puissance du DOOH programmatique ( 37,5% en organique), qui pèse désormais pour 13,3% des revenus digitaux.

Fort de cette dynamique commerciale, le groupe anticipe pour le quatrième trimestre 2026 une croissance organique d'environ 6 %, maintenant le cap malgré un environnement macroéconomique et géopolitique jugé incertain.

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