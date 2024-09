Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: contrat de 8 ans avec Transport for London information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 08:07









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir remporté le contrat publicitaire des Abribus de Londres à la suite d'un appel d'offres organisé par Transport for London (TfL), pour une durée de 8 ans, avec une option de prolongation de 2 ans. Le contrat débutera le 1er avril 2025.



Il s'agit du deuxième contrat d'Abribus publicitaires le plus important au monde, portant sur la publicité de l'ensemble des plus de 4 700 Abribus publicitaires de TfL dans les 33 quartiers londoniens, notamment ' City of London ', le Royal Borough de Kensington et Chelsea et ' City of Westminster '.



JCDecaux est titulaire du précédent contrat depuis 2016. Le contrat comprend actuellement 612 écrans digitaux de 86 pouces et 9 400 emplacements publicitaires analogiques.



'Avec près de 35 millions de trajets hebdomadaires en bus, le réseau d'Abribus de TfL est au coeur des moments de vie des Londoniens, qu'il s'agisse du travail, du shopping et des loisirs' indique le groupe.





