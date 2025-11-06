 Aller au contenu principal
JCDecaux-CA organique baisse moins que prévu au T3
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 17:58

JCDecaux JCDX.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse organique au troisième trimestre mais légèrement au-dessus des attentes.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, le groupe de mobilier publicitaire a enregistré un chiffre d'affaires de 926,1 millions d'euros, après 948,2 millions d'euros l'année précédente, soit une croissance en baisse de 2,3% et de 0,9% en organique.

En juillet, le groupe déclarait s'attendre au troisième trimestre à une croissance organique légèrement négative à un chiffre ("low single digit"), compte tenu de l'absence d'amélioration des chiffres de ventes attendue en Chine et d'un effet de comparaison négatif d'environ 410 points de base lié aux Jeux olympiques de Paris 2024 et à l'Euro de football.

Pour le quatrième trimestre, le groupe table sur un chiffre d'affaires globalement stable, en organique, citant "un environnement macroéconomique toujours difficile". Le chiffre d'affaires publicitaire est quant à lui attendu en hausse de l'ordre de 1%.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Jean-Stéphane Brosse)

