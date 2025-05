JCDecaux: bien orienté avec un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 13:42









(CercleFinance.com) - JCDecaux s'adjuge plus de 4% à la faveur d'un relèvement d'opinion chez Oddo BHF de 'neutre' à 'surperformance', au vu du potentiel de hausse par rapport à son objectif de cours laissé à 21 euros sur le titre du groupe de communication en extérieur.



Le bureau d'études souligne que le titre a baissé de 8% depuis le point d'activité au titre du premier trimestre, un trou d'air qui 'amène la valorisation à son point bas historique malgré une visibilité sur le FCF jamais atteinte'.





Valeurs associées JCDECAUX 15,1900 EUR Euronext Paris +4,40%