JCDecaux anticipe une croissance trimestrielle du chiffre d'affaires autour de 10%

(AOF) - Le chiffre d’affaires de JCDecaux au premier semestre 2024 a augmenté 13,4% en organique, pour atteindre 1,81 milliard d’euros, dont une progression de 15,4 % en organique au deuxième trimestre 2024. "Il est au-dessus de nos attentes, tiré par une solide performance de notre chiffre d’affaires digital et une forte dynamique commerciale dans toutes nos activités", explique le spécialiste de la communication extérieure. La marge opérationnelle ajustée a progressé de 58,3 millions d’euros pour atteindre 261,4 millions d’euros.

Cette marge opérationnelle ajustée est en hausse de 28,7% sur un an, soit le double du taux de croissance du chiffre d'affaires. "Toutes les activités ont amélioré leurs taux de marge opérationnelle", affirme JCDecaux.

Le résultat net part du Groupe de 94,4 millions d'euros est en hausse de 149,6 %, soit +56,6 millions d'euros.

Au premier semestre 2024, le résultat d'exploitation ajusté avant charges de dépréciation a augmenté de 100 millions d'euros, à 112,6 millions d'euros, contre 12,5 millions d'euros au premier semestre 2023. Cette hausse est due principalement à l'augmentation de la marge opérationnelle à hauteur de 58,3 millions d'euros.

Côté perspectives, l'entreprise vise au troisième trimestre, une croissance organique du chiffre d'affaires autour de 10 %, tirée par la poursuite de la forte croissance du chiffre d'affaires digital dans tous ses segments d'activité et avec un impact positif en France des Jeux Olympiques de Paris.

