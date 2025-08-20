JCDecaux annonce le rachat d'actions conjointement avec Amar Family Office information fournie par Cercle Finance • 20/08/2025 à 18:08









(Zonebourse.com) - JCDecaux annonce l'acquisition de 1,7 million de ses actions conjointement avec Amar Family Office, au prix de 14,75 EUR par action, soit une décote de 0,6% par rapport au cours du 14 août 2025. L'opération représente 0,8% du capital de la société .



Amar Family Office, via Holgespar Luxembourg, a acquis 873 491 actions (0,408% du capital), tandis que JCDecaux a racheté le même nombre pour 12,9 MEUR, portant son auto-détention à 0,475% .



Cette opération s'inscrit dans l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale du 14 mai 2025 de racheter jusqu'à 10% du capital, les titres étant destinés à un programme d'actions de performance ou à de futures acquisitions .



David Amar, Administrateur Délégué de Holgespar Luxembourg, a indiqué croire dans 'la solidité du modèle d'affaires et la stratégie de croissance de JCDecaux'.





Valeurs associées JCDECAUX 14,6600 EUR Euronext Paris +0,27%