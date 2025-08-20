JCDecaux annonce le rachat d'actions conjointement avec Amar Family Office
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 18:08
Amar Family Office, via Holgespar Luxembourg, a acquis 873 491 actions (0,408% du capital), tandis que JCDecaux a racheté le même nombre pour 12,9 MEUR, portant son auto-détention à 0,475% .
Cette opération s'inscrit dans l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale du 14 mai 2025 de racheter jusqu'à 10% du capital, les titres étant destinés à un programme d'actions de performance ou à de futures acquisitions .
David Amar, Administrateur Délégué de Holgespar Luxembourg, a indiqué croire dans 'la solidité du modèle d'affaires et la stratégie de croissance de JCDecaux'.
Valeurs associées
|14,6600 EUR
|Euronext Paris
|+0,27%
A lire aussi
-
(AOF) - JCDecaux annonce l'acquisition de 1,7 million de ses actions conjointement avec Amar Family Office, au prix de 14,75 euros par action, soit une décote de 0,6% par rapport au cours du 14 août 2025. L'opération représente 0,8% du capital de la société. Amar ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi, alors que les négociations diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit en Ukraine et que les investisseurs attendent avec impatience le symposium de la Réserve fédérale (Fed) ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé stable mercredi, dans l'attente de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, sur fond de chute des valeurs technologiques en raison des doutes croissants sur la rentabilité des investissements dans l'IA. Le CAC 40 a cédé 0,08%, ... Lire la suite
-
Au fil des décennies, la vigne recule dans l'Aude, au gré des campagnes d'arrachage, privant d'un coupe-feu naturel des territoires comme les Corbières, ravagées par un gigantesque incendie début août. Au lendemain du départ du feu qui a parcouru 16.000 hectares ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer