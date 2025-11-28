France: La croissance du PIB confirmée à 0,5% au T3

Le bâtiment du ministère français des Finances, également connu sous le nom de Bercy, est photographié à Paris

La croissance de l'économie française a accéléré au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, comme le confirme une estimation détaillée publiée vendredi par l'Insee.

Le produit intérieur brut (PIB) de la France a progressé de 0,5% de juillet à septembre, conformément à la première estimation publiée fin octobre.

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a dit mi-novembre tabler sur une croissance du PIB d'au moins 0,7% en 2025.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)