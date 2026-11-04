JCDecaux affiche une croissance organique de 6,6% au T3, au-dessus de ses attentes

JCDecaux JCDX.PA a fait état mercredi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6,6% au troisième trimestre, supérieure à ses prévisions, portée par la croissance à deux chiffres de ses activités numériques et par la progression de ses trois segments, sur fond d'impact positif de la Coupe du Monde de la Fifa 2026.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, le groupe de mobilier publicitaire a réalisé un chiffre d'affaires de 1,01 milliard d'euros, contre 926,1 millions d’euros un an plus tôt.

Ce résultat dépasse l’objectif de croissance organique d’environ +5% que Jean-Charles Decaux, président du directoire et co-directeur général, avait annoncé en juillet.

Le chiffre d'affaires digital a progressé de 15,3% en organique et représente désormais 45,4% du chiffre d'affaires du groupe, tandis que l'activité programmatique a bondi de 37,5%.

JCDecaux dit s'attendre à une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 6% au quatrième trimestre, malgré un environnement macroéconomique et géopolitique incertain.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)