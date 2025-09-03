JBT Marel plonge après l'annonce d'une offre convertible de 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de la société JBT Marel Corp

JBTM.N , spécialisée dans la transformation des aliments et des boissons, ont baissé de 2,5 % à 137,85 dollars après la mise sur le marché, alors qu'elle cherche à lever des capitaux ** Chicago, Illinois-JBTM, anciennement John Bean Technologies, basée à Chicago, Illinois,annonce une offre privée de 500 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans (CBs)

** Elle prévoit d'utiliser le produit net pour rembourser une partie des emprunts en cours dans le cadre de son revolver, puis pour refinancer ses obligations convertibles à 0,25 % échéant en 2026

** La société a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des transactions de couverture et de bons de souscription afin d'atténuer la dilution

** Avec ~52 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 7,4 milliards de dollars

** Les actions de JBTM ont chuté pour la 7ème séance consécutive le mercredi, terminant en baisse de 0,5 % à 141,44 $

** L'action est en hausse de 11 % depuis le début de l'année jusqu'à la clôture de mercredi ** Sur les 6 analystes couvrant JBTM, les recommandations sont réparties comme suit: 4 "achat fort" ou "achat", 1 "maintien" et 1 "vente"; PT médian de 155 $ en hausse par rapport à 135 $ il y a un mois, selon les données de LSEG