JBS voit des possibilités d'acquisition en Europe, selon son principal actionnaire

JBS JBSS3.SA JBS.N , la plus grande entreprise de viande au monde, considère le marché européen de la viande comme "fragmenté" et donc plein d'opportunités d'acquisition, a déclaré mardi Wesley Batista, actionnaire de contrôle de l'entreprise désormais cotée à New York, lors d'un événement retransmis en direct.

S'exprimant aux côtés de Marcos Molina, actionnaire de contrôle des sociétés rivales Marfrig MRFG3.SA et BRF

BRFS3.SA , Wesley Batista et Marcos Molina ont répondu aux questions de l'animateur de l'événement concernant le rôle dominant de certaines sociétés brésiliennes dans le commerce mondial de la viande.

"Il ne fait aucun doute", a déclaré Wesley Batista lorsqu'on lui a demandé s'il était possible de procéder à des acquisitions à l'échelle mondiale. "Il y a beaucoup d'opportunités en Europe et dans d'autres pays", a-t-il ajouté.

La cotation de JBS à New York au début de l'année lui permet d'accéder à un plus grand nombre d'investisseurs, ce qui l'aide à réduire le coût du capital et à rivaliser avec des concurrents tels que Tyson TSN.N aux États-Unis et de grands rivaux cotés au Brésil, notamment Minerva BEEF3.SA .

Mais alors qu'en Europe, l'entreprise peut encore se développer par le biais de rachats, ce ne serait pas le cas aux États-Unis et au Brésil, compte tenu des problèmes de concurrence qui seraient soulevés par les autorités de la concurrence.

"Je ne peux pas acquérir d'autres transformateurs de bœuf, de porc et de poulet parce que nous détenons environ 20 à 25 % du marché nord-américain pour ces trois protéines", a déclaré Wesley Batista.

Il a noté que la situation est similaire au Brésil, ce qui rend improbable pour JBS de poursuivre des acquisitions dans le segment des aliments transformés locaux, par exemple.

Wesley Batista a également déclaré au cours de la discussion que l'utilisation de médicaments tels que Mounjaro et Ozempic stimule la demande de protéines dans le monde entier, ce qui est positif pour les entreprises alimentaires en général.

Wesley Batista a indiqué que 15 millions d'Américains utilisent fréquemment ces médicaments amaigrissants, ajoutant qu'aucune donnée n'est encore disponible pour quantifier l'augmentation de la demande de viande liée à l'utilisation de ces médicaments.