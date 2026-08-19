JBS lance une nouvelle offre visant à prendre le contrôle total de Pilgrim's Pride et à retirer cette société de la cote

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* L'opération sera réalisée par le biais d'un échange d'actions

* L'offre implicite est conforme au cours de clôture de l'action Pilgrim's

* JBS avait tenté une opération similaire en 2021

par Neil J Kanatt et Andre Romani

Le brésilien JBS JBS.N , premier transformateur mondial de viande, a annoncé mardi son intention d'acquérir le reste des actions de Pilgrim's Pride PPC.O , dans une nouvelle tentative visant à prendre le contrôle total et à retirer de la cote le producteur américain de volaille.

JBS, qui détient déjà environ 82 % de Pilgrim's Pride, a déclaré avoir proposé 2,086 actions JBS de classe A pour chaque action Pilgrim's Pride. Cela représente une offre de 28,49 dollars par action Pilgrim's, ce qui correspond au cours de clôture de l'action mardi. L'action Pilgrim's Pride a progressé de 7 % en séance prolongée, tandis que celle de JBS a gagné environ 1 %. Lucas Ferreira, analyste chez JPMorgan, a déclaré qu’il considérait cette opération comme positive du point de vue de la valorisation entre les deux sociétés. "Les actions JBS constituent désormais un meilleur moyen de paiement que les liquidités dans ce contexte, car la valeur relative entre les deux entités semble favorable et cela n’exerce pas de pression sur le bilan", a-t-il écrit dans une note.

JBS avait accepté d’acquérir une participation majoritaire dans Pilgrim’s Pride en 2009 et avait tenté de racheter les actions restantes de la société américaine en 2021. Elle avait ensuite retiré sa proposition – qui prévoyait une transaction entièrement en numéraire, contrairement à l’offre actuelle d’échange d’actions – après que les deux sociétés ne parvinrent pas à s’entendre sur un prix.

Pilgrim's Pride affiche une capitalisation boursière d’environ 6,8 milliards, et son action a reculé d’environ 27 % depuis le début de l’année, après avoir atteint la semaine dernière son plus bas niveau intrajournalier depuis février 2024.

Dans le même temps, les actions de JBS, cotées depuis l'année dernière à la Bourse de New York, ont reculé d'environ 5 % cette année, ce qui porte sa capitalisation boursière à 14,6 milliards de dollars.

JBS a déclaré que cette opération permettrait de simplifier la structure organisationnelle, d’éliminer les coûts liés au statut de société cotée indépendante de Pilgrim’s Pride et d’assurer une allocation des capitaux plus souple et plus efficace au sein du groupe.

Cette proposition est sans engagement et doit être examinée et approuvée par un comité composé des administrateurs indépendants de Pilgrim's Pride, ainsi que par ses actionnaires minoritaires, a précisé JBS. Au début du mois, JBS a annoncé la nomination de Wesley Batista Filho au poste de directeur général à compter de 2027 ainsi qu’un accord visant à créer une coentreprise avec le fonds souverain indonésien.

Cette proposition intervient également quelques jours après l'accord conclu par Pilgrim's Pride en vue d'acquérir Walker's Deli & Sausage Company pour environ 142 millions de dollars.