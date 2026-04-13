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JBS conclut un accord de principe avec les travailleurs en grève du Colorado
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 02:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les travailleurs de JBS Z98.F ont ratifié un accord provisoire de deux ans avec la plus grande entreprise de viande au monde, couvrant près de 3 800 travailleurs de l'usine phare de transformation du bœuf de JBS à Greeley, au Colorado, selon les déclarations du syndicat et de l'entreprise dimanche.

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