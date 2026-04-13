JBS conclut un accord avec les travailleurs de l'industrie américaine de la viande qui ont fait grève

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(Mise à jour de l'article du 12 avril pour ajouter les commentaires d'un dirigeant syndical et de JBS) par Tom Polansek et Chandni Shah

Les employés de JBS Z98.F ont ratifié un accord de travail de deux ans avec le plus grand conditionneur de viande au monde après une grève de trois semaines qui a perturbé les opérations d'une énorme usine de transformation du bœuf à Greeley, au Colorado, ont déclaré la société et le syndicat représentant les travailleurs.

L'accord, annoncé dimanche, permettra à JBS de reprendre les activités normales de l'usine à un moment où les prix de la viande bovine ont atteint des sommets en raison de la forte demande des consommateurs et de la faiblesse historique de l'offre de bétail aux États-Unis.

JBS et le syndicat United Food and Commercial Workers (UFCW) Local 7 ont repris les négociations la semaine dernière, après que près de 3 800 employés se soient mis en grève pour réclamer des salaires plus élevés et l'arrêt des frais facturés par l'entreprise pour le remplacement des équipements de protection. Le syndicat a déclaré que c'était la première fois en quarante ans que les travailleurs américains de l'industrie de la viande se mettaient en grève .

"La grève a fonctionné", a déclaré lundi Kim Cordova, présidente de la section locale 7 de l'UFCW.

L'accord garantit des augmentations de salaire au cours des deux prochaines années, soit environ 33 % de plus que ce que JBS avait proposé avant la grève, selon le syndicat. L'accord protège également les travailleurs contre le paiement d'équipements de protection individuelle et contre l'augmentation des coûts des soins de santé, selon le syndicat.

JBS a déclaré que l'accord s'inscrivait "dans le cadre économique" que l'entreprise avait présenté au syndicat il y a plusieurs mois, bien que le syndicat ait choisi de réaffecter les cotisations de retraite aux salaires.

"La grève à Greeley aurait pu être évitée", a déclaré JBS.

Le conditionneur de viande s'est dit satisfait de l'accord, mais "déçu que les dirigeants de la section locale 7 de l'UFCW aient choisi d'éliminer la prestation de retraite historique qui faisait partie de l'accord national négocié l'année dernière en partenariat avec l'UFCW International", selon un communiqué.

Mme Cordova a déclaré que la proposition de la section locale 7 de l'UFCW était plus solide que le contrat national que les travailleurs syndiqués de l'industrie de la viande de plusieurs autres usines ont ratifié avec JBS l'année dernière.

Dans le cadre de l'accord conclu avec les travailleurs de Greeley, le syndicat a retiré sept plaintes pour pratiques déloyales de travail à l'encontre de JBS, a indiqué l'entreprise.

Les prix de la viande bovine ont atteint des records cette année après que les stocks de bétail du pays aient atteint leur niveau le plus bas depuis 75 ans . La rareté de l'offre a contraint les transformateurs à payer plus cher le bétail destiné à l'abattage, alors même que les transformateurs ont bénéficié de la flambée des prix de la viande bovine.

Les éleveurs ont livré du bétail à d'autres usines JBS pendant la grève à Greeley.

Le conditionneur de viande concurrent Tyson Foods TSN.N a fermé une usine de viande bovine dans le Nebraska cette année et a réduit ses activités dans une usine du Texas.