JBS accepte d'investir 100 millions de dollars pour acquérir et agrandir une usine alimentaire dans l'Iowa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JBS Z98.F , la plus grande entreprise de viande au monde, a déclaré mercredi qu'elle avait conclu un accord pour acquérir une installation de production de produits alimentaires transformés à Ankeny, dans l'Iowa, et qu'elle investirait 100 millions de dollars dans l'unité pour construire la plus grande usine de bacon et de saucisses prêtes à consommer dans le portefeuille américain de l'entreprise.

L'achat de l'usine, précédemment détenue et exploitée par Hy-Vee, s'inscrit dans la stratégie à long terme de l'entreprise, qui consiste à proposer davantage de produits alimentaires préparés et de plus grande valeur sur le marché américain, a indiqué la direction dans une déclaration.