Jazeera Airways utilise les plates-formes saoudiennes alors que l'espace aérien du Koweït reste fermé

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(Mises à jour avec les commentaires du directeur général et du CCO, contexte)

La compagnie aérienne koweïtienne Jazeera Airways JAZK.KW prévoit d'offrir environ 200 000 sièges en avril, ce qui équivaut à environ 40 % de son réseau d'avant-guerre, alors qu'elle s'efforce de reconstruire les opérations perturbées par la guerre américano-israélienne contre l'Iran, ont déclaré les dirigeants mercredi.

La guerre, qui en est à sa quatrième semaine, a tué plus de 2 000 personnes, bouleversé les marchés mondiaux et provoqué des frappes iraniennes qui ont fermé le détroit d'Ormuz et perturbé le trafic aérien mondial.

Le Koweït a fermé son espace aérien au début du conflit, le 28 février, et son aéroport international ainsi que les zones environnantes ont été pris pour cible à plusieurs reprises, ce qui a incité Jazeera à transférer ses activités en Arabie saoudite.

La compagnie aérienne a commencé à opérer à partir de l'aéroport d'Al Qaisumah le 11 mars, transportant les passagers à travers la frontière par voie terrestre. Elle opère également depuis Dammam, une autre plaque tournante saoudienne.

Jazeera n'a aucune idée de la date de réouverture de l'espace aérien koweïtien, a déclaré son directeur général, Barathan Pasupathi, en s'adressant à distance aux médias.

Selon lui, si la fermeture du détroit d'Ormuz a perturbé le flux de marchandises et de services vers le Koweït, l'utilisation des plates-formes saoudiennes permettra à la compagnie aérienne d'acheminer près de deux millions de tonnes de fret vers l'État du Golfe.

Paul Carroll, directeur commercial, a déclaré que Jazeera exploitait 11 ou 12 appareils sur les 23 que compte sa flotte.

"Nous avons 22 destinations en vente ce soir. Notre principale ambition est donc de maintenir le Koweït connecté en termes de transport de passagers et de fret", a-t-il déclaré.

"Nous envisageons d'augmenter la fréquence des vols lorsque la demande le justifie", a-t-il ajouté.