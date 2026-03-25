Jazeera Airways transfère ses activités à l'aéroport saoudien après la fermeture de l'espace aérien du Koweït, selon son directeur général

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Jazeera Airways a transféré ses opérations à l'aéroport Al Qaisumah d'Arabie Saoudite le 11 mars après la fermeture de l'espace aérien du Koweït en raison de la crise iranienne, a déclaré mercredi le directeur général de la compagnie aérienne.

Le directeur général a ajouté que Jazeera Airways dessert actuellement sept pays à partir de l'Arabie saoudite, avec des vols reconnus comme partant du Koweït, et a déclaré qu'il n'y avait aucune indication quant à la réouverture de l'espace aérien du Koweït.