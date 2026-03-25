 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jazeera Airways transfère ses activités à l'aéroport saoudien après la fermeture de l'espace aérien du Koweït, selon son directeur général
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 16:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jazeera Airways a transféré ses opérations à l'aéroport Al Qaisumah d'Arabie Saoudite le 11 mars après la fermeture de l'espace aérien du Koweït en raison de la crise iranienne, a déclaré mercredi le directeur général de la compagnie aérienne.

Le directeur général a ajouté que Jazeera Airways dessert actuellement sept pays à partir de l'Arabie saoudite, avec des vols reconnus comme partant du Koweït, et a déclaré qu'il n'y avait aucune indication quant à la réouverture de l'espace aérien du Koweït.

Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank