Japon-Takaichi s'engage à rompre avec "l'austérité budgétaire"

(Bien lire "austérité" au premier paragraphe)

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi s'est engagée vendredi à rompre avec "l'austérité budgétaire excessive" et à stimuler les investissements à long terme grâce à un cadre budgétaire pluriannuel.

La cheffe du gouvernement japonais a envoyé un signe aux marchés financiers, inquiets de la détérioration des finances publiques du Japon, en promettant de définir des indicateurs spécifiques pour mesurer les progrès accomplis dans l'assainissement des finances publiques du pays.

Dans son discours de politique générale, prononcé devant le Parlement, Sanae Takaichi a rappelé sa volonté de suivre "une politique budgétaire responsable, proactive" visant à augmenter l'investissement dans des secteurs comme l'intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs et la construction navale.

"Mon administration va rompre avec la tendance de longue date à l'austérité budgétaire excessive et au sous-investissement chronique pour l'avenir", a dit Sanae Takaichi.

Elle a ajouté que le Japon ne devrait pas hésiter à augmenter les dépenses pour soutenir l'investissement privé.

"Pour les investissements liés à la gestion de crise et à la croissance qui génèrent des rendements supérieurs au coût d'investissement et contribuent à la croissance du PIB, nous les gérerons dans le cadre d'un budget pluriannuel distinct", a dit Sanae Takaichi.

"Dans le même temps, nous n'adopterons pas de politiques budgétaires imprudentes qui sapent la confiance des marchés", a-t-elle ajouté, s'engageant à rechercher des recettes en réduisant certaines subventions existantes.

Sanae Takaichi, réputée en faveur d'une politique budgétaire et monétaire expansionniste, a remporté une victoire historique lors des élections législatives du 8 février.

(Leika Kihara; version française Camille Raynaud)