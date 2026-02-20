Imerys: lourde perte de 408,8 millions d'euros en 2025 en raison d'une importante dépréciation d'actif

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le spécialiste des minerais Imerys a subi une lourde perte nette de 408,8 millions d'euros en 2025 en raison de la dépréciation d'une de ses activités, pénalisée selon l'entreprise jeudi par des mesures anti-dumping européennes moins efficaces qu'attendu.

Le groupe a déprécié de 467 millions d'euros fin 2025 son activité "Solutions pour Réfractaires, Abrasifs et Construction". Il justifie cette décision par le fait que des mesures de l'Union européenne contre la concurrence déloyale sur les importations d'alumine fondue en provenance de Chine, offrent "une protection inférieure à celle initialement annoncée".

Ces mesures, entrées en vigueur le 16 janvier 2026, "sont insuffisantes pour compenser de façon significative les effets de la pression concurrentielle continue exercée par les producteurs chinois, observée tout au long de 2024 et 2025, dans un contexte de faible activité industrielle persistante et de prix énergétiques élevés en Europe", dit Imerys.

Il s'agit d'une décision comptable, sans effet sur la trésorerie d'Imerys, qui emploie 12.300 salariés dans 40 pays et fournit des matériaux à d'autres secteurs d'activité, comme la construction ou l'énergie.

Les ventes de l'entreprise, ou produits des activités ordinaires, ressortent en 2025 en baisse de 6,1%, à 3,4 milliards d'euros, tandis que la perte nette s'établit à 408,8 millions d'euros, contre une perte de 95 millions un an plus tôt.

Le directeur général Alessandro Dazza s'est réjoui de la capacité de l'entreprise à atteindre sa prévision d'Ebitda ajusté, un indicateur de sa rentabilité, "dans un environnement caractérisé par une faible demande et des taux de change défavorables sur nos marchés clés".

L'entreprise annonce lancer un programme de réduction des coûts et d'amélioration des performances visant entre 50 et 60 millions d'euros d'économies entre 2026 et 2027.

Imerys, qui accueille à compter de ce jour un nouveau directeur financier, Pierre Lebreuil, prévoit par ailleurs de proposer à ses actionnaires le versement d'un dividende de 0,75 euro par action, "avec un taux de distribution en ligne avec les années précédentes", pour une enveloppe globale distribuée de 64 millions d'euros.

Ne constatant "aucune amélioration significative en ce début de 2026" sur ses marchés, l'entreprise dit attendre "plus de visibilité avant de pouvoir s'engager sur une amélioration de sa performance en 2026 par rapport à 2025".