Japon-Le Nikkei franchit pour la première fois le seuil des 60.000 points

L'indice Nikkei .N225 a franchi jeudi pour la première fois le seuil des 60.000 points, alors SoftBank 9984.T et d'autres valeurs du secteur technologiques ont progressé et que les investisseurs ont retrouvé le goût du risque après que le président américain Donald Trump a décidé de prolonger le cessez-le-feu conclu entre Washington et Téhéran.

Le Nikkei affichait une hausse de 0,34% à 59.790 points à 00h10 GMT. Le Topix .TOPX , plus large, reculait de 0,7% à 3.718,59 points.

Les actions liées aux semiconducteurs ont progressé, Advantest 6857.T et Tokyo Electron 8035.T gagnant respectivement 2,65% et 0,81%.

Le conglomérat SoftBank Group a bondi de 8,9% et Fujikura

5803.T a gagné 1%.

Donald Trump a décidé unilatéralement mardi soir de prolonger pour une durée indéterminée la trêve avec l'Iran, disant vouloir permettre la poursuite des négociations tout en maintenant le blocus maritime américain, que Téhéran considère comme une violation du cessez-le-feu.

L'Iran a déclaré mercredi avoir arraisonné deux porte-conteneurs qui tentaient de quitter le Golfe via le détroit d'Ormuz et avoir aussi ouvert le feu sur un troisième navire.

(Junko Fujita; version française Camille Raynaud)