 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Japon-La plus grande centrale nucléaire du monde en pause un jour après son redémarrage
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 13:54

Tokyo Electric Power (Tepco) 9501.T va arrêter le réacteur n°6 de la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa en raison d'un dysfonctionnement détecté tôt jeudi, un jour après sa remise en service pour la première fois en près de 14 ans.

Une alarme s'est déclenchée pendant les procédures de démarrage du réacteur, a déclaré la compagnie d'électricité, ajoutant qu'elle arrêtait le réacteur pour enquêter sur la cause du dysfonctionnement.

"J'ai déterminé qu'il était nécessaire de suspendre temporairement les opérations et de mener une enquête approfondie sur la cause", a déclaré Takeyuki Inagaki, directeur de la centrale de Kashiwazaki-Kariwa, lors d'une conférence de presse.

La durée de l'enquête et le calendrier de redémarrage des opérations n'ont pas encore été déterminés, a-t-il ajouté.

(Reportage Satoshi Sugiyama, Chang-Ran Kim, Yuka Obayashi et Katya Golubkova ; Mara Vilcu pour la version française, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

Nikkei 225
53 688,89 Pts Six - Forex 1 +1,73%
TOKYO EL HLDG
3,700 EUR Tradegate -11,90%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank