Japon-La plus grande centrale nucléaire du monde en pause un jour après son redémarrage

Tokyo Electric Power (Tepco) 9501.T va arrêter le réacteur n°6 de la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa en raison d'un dysfonctionnement détecté tôt jeudi, un jour après sa remise en service pour la première fois en près de 14 ans.

Une alarme s'est déclenchée pendant les procédures de démarrage du réacteur, a déclaré la compagnie d'électricité, ajoutant qu'elle arrêtait le réacteur pour enquêter sur la cause du dysfonctionnement.

"J'ai déterminé qu'il était nécessaire de suspendre temporairement les opérations et de mener une enquête approfondie sur la cause", a déclaré Takeyuki Inagaki, directeur de la centrale de Kashiwazaki-Kariwa, lors d'une conférence de presse.

La durée de l'enquête et le calendrier de redémarrage des opérations n'ont pas encore été déterminés, a-t-il ajouté.

(Reportage Satoshi Sugiyama, Chang-Ran Kim, Yuka Obayashi et Katya Golubkova ; Mara Vilcu pour la version française, édité par Kate Entringer)