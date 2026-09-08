Japon-La croissance de l'économie au T2 revue à la hausse

L'économie du Japon a progressé plus que rapporté initialement au deuxième trimestre, soutenue par les dépenses en capital qui ont été moins faibles qu'estimé au préalable, montrent des données gouvernementales publiées mardi.

Sur la période avril-juin, le produit intérieur brut (PIB) japonais a progressé de 1,4% en rythme annuel, d'après les données définitives, contre une hausse de 1,1% en lecture préliminaire. Le consensus ressortait à +1,6%.

En rythme trimestriel, l'économie japonaise a augmenté de 0,4%, alors que cette hausse était estimée à 0,3% en lecture préliminaire.

Les dépenses en capital ont reculé de 0,9% au deuxième trimestre contre une baisse de 1,2% en lecture préliminaire. Les économistes anticipaient en moyenne un repli de 0,8%.

(Satoshi Sugiyama; version française Jean Terzian)