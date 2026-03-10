Japon-La croissance au T4 revue à la hausse

L'économie du Japon a progressé au quatrième trimestre à un rythme plus important que rapporté en lecture préliminaire, montrent des données révisées publiées mardi par le gouvernement.
Sur la période octobre-décembre, le produit intérieur brut (PIB) japonais a augmenté de 1,3% sur un an, contre une hausse rapportée à 0,2% en lecture préliminaire. Le consensus était ressorti à +1,2%.
En rythme trimestriel, l'économie nippone a progressé de 0,3%, conforme au consensus, contre une hausse de 0,1% en lecture préliminaire.
(Kantaro Komiya; version française Jean Terzian)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer