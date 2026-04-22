Japex vise à quadrupler sa production de pétrole et de gaz en dix ans et envisage une expansion aux États-Unis

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(Refonte avec commentaires et détails du président) par Yuka Obayashi

Japan Petroleum Exploration

1662.T a déclaré mercredi qu'elle prévoit de quadrupler sa production de pétrole et de gaz au cours de la prochaine décennie, en investissant 1,16 trillion de yens (7,3 milliards de dollars) dans l'exploration et la production, principalement aux États-Unis.

La société, qui a récemment acquis Verdad Resources Intermediate Holdings pour 1,3 milliard de dollars dans le cadre de sa plus importante transaction, allouera plus de la moitié de son budget de 1,1 trillion de yens pour l'E&P à l'étranger aux États-Unis, a déclaré le président Michiro Yamashita.

"Nous prévoyons que plus de la moitié de l'investissement ira aux États-Unis, dont environ 200 milliards de yens pour développer les actifs de Verdad, tout en envisageant de nouvelles acquisitions", a déclaré Michiro Yamashita.

Le reste sera réparti à peu près également entre la Norvège et l'Asie du Sud-Est, en particulier l'Indonésie, a-t-il déclaré.

L'importance de garantir un approvisionnement stable en combustibles fossiles pour la sécurité nationale a été réaffirmée par la crise iranienne, a déclaré Michiro Yamashita, ajoutant que la dernière stratégie reflète un changement global vers une approche pragmatique qui répond à la demande croissante d'énergie tout en faisant progresser la décarbonisation.

Le nouveau plan ne tient toutefois pas compte de l'impact de la crise au Moyen-Orient, a précisé Michiro Yamashita.

Japex a pour objectif de porter son bénéfice net à 100 milliards de yens d'ici à l'exercice 2035, contre 45 milliards de yens pour l'exercice 2025 , en investissant un total de 1 500 milliards de yens dans des domaines de croissance au cours des dix prochaines années, en se concentrant sur l'E&P et son activité de capture, d'utilisation et de stockage du carbone.

L'entrepriseprévoit d'augmenter sa production de pétrole et de gaz à 180 000 barils équivalent pétrole par jour d'ici à l'exercice 2035, contre 45 000 barils équivalent pétrole par jour actuellement, et de stocker 1,5 à 2 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone par an d'ici à l'exercice 2031, en visant un total cumulé de 8 millions de tonnes ou plus d'ici à l'exercice 2035.

Japex vise également à augmenter le rendement des capitaux propres à 12 % d'ici à l'exercice 2035, contre 6,7 % au cours de l'exercice 2025. (1 $ = 159,3300 yens)