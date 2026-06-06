Russie: vague de drones ukrainiens pour la fin du Forum économique de Saint-Pétersbourg

Le président russe Vladimir Poutine lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg (SPIEF), le 5 juin 2026 en Russie ( AFP / OLGA MALTSEVA )

La Russie a dit samedi avoir intercepté plusieurs centaines de drones ukrainiens visant son territoire dans la nuit, notamment dans la région de Saint-Pétersbourg où s'achève un forum économique international auquel participait Vladimir Poutine la veille.

"Il est temps de mettre fin à la guerre. Mais le dirigeant de la Russie veut continuer de se battre", a déclaré Volodymyr Zelensky samedi dans un message sur X, qualifiant les frappes ukrainiennes sur la Russie de "sanctions".

Une grande partie de ces drones ont visé la région de Saint-Pétersbourg (nord-ouest), ville où se tenait le Forum économique international (SPIEF), surnommé le "Davos russe" avant l'isolement de Moscou provoqué par le conflit en Ukraine.

Plus de 140 drones ont été interceptés au-dessus de la région de Léningrad, a indiqué son gouverneur, Alexandre Drozdenko, sur Telegram.

Il a fait état d'un incendie causé par ces frappes sur un site appartenant au ministère de la Défense et qui a entraîné l'évacuation d'habitants, indiquant plus tard que l'incendie avait été maîtrisé et qu'ils devraient pouvoir rentrer chez eux en fin d'après-midi.

"Saint-Pétersbourg a été la cible d'une attaque de grande ampleur menée par des drones militaires", a indiqué de son côté le gouverneur de la ville, Alexandre Beglov, qui a fait un rare appel aux habitants à "rester chez eux".

L'aéroport international de Poulkovo, au sud de la ville, a annoncé une interruption temporaire du trafic, sans préciser la raison.

- "Guerre ratée" -

Le président russe Vladimir Poutine donne un discours au Forum économique de Saint-Pétersbourg en Russie, le 5 juin 2026 ( AFP / OLGA MALTSEVA )

Le président russe a rejeté vendredi une rencontre avec son homologue ukrainien qui l'a invité à un tête-à-tête pour négocier directement une sortie de la guerre en Ukraine, entrée dans sa cinquième année.

Mercredi, à l'ouverture du Forum de Saint-Pétersbourg, des drones ukrainiens avaient frappé une installation pétrolière et un site militaire à proximité. Les invités arrivant à l'événement avaient été accueillis avec un panache de fumée noire en arrière-plan.

"Nous partons du principe que les hostilités prendront fin un jour. Et, sans aucun doute, elles cesseront lorsque nous aurons atteint les objectifs que nous nous sommes fixés", a déclaré M. Poutine vendredi depuis le SPIEF, en rejetant la possibilité d'une rencontre avec le président Zelensky pour négocier.

Le conflit en Ukraine, déclenché par l'assaut russe à pleine échelle en février 2022, a fait des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés et ravagé une partie de l'Ukraine.

Un homme passe devant des affiches du Forum économique international de Saint-Pétersbourg alors que de la fumée s'élève en arrière-plan après des frappes de drones ukrainiens, le 3 juin 2026 en Russie ( AFP / STRINGER )

"En refusant l'offre du président Zelensky de négociations de paix directe, (Vladimir) Poutine a perdu sa chance de se tirer de sa guerre ratée. Les choses ne vont qu'aller en empirant pour la Russie", a affirmé samedi sur X le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga.

Au total, le ministère russe de la Défense a annoncé l'interception de 376 drones ukrainiens au cours de la nuit au-dessus de nombreuses régions du pays.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a indiqué que huit de ces appareils avaient été abattus alors qu'ils se dirigeaient vers la ville.

L'Ukraine a revendiqué des frappes sur la base navale militaire de Kronstadt près de Saint-Pétersbourg, déjà touchée mercredi, et sur un dépôt de carburant à Oust-Labinsk, dans la région russe de Krasnodar où les autorités locales ont fait état d'un incendie sur une surface de 5.000 m2.

Moscou de son côté a visé l'Ukraine dans la nuit avec 272 drones, dont 249 ont été interceptés, ont affirmé samedi les forces aériennes ukrainiennes.

En Ukraine, ces frappes nocturnes ont fait deux morts dans la région de Zaporijjia (sud), selon le gouverneur militaire local, Ivan Fedorov.

D'autres frappes dans la matinée ont fait trois blessés dans cette même région, dont un enfant de 10 ans, a-t-il indiqué sur Telegram, publiant des images sur lesquelles on voit un appartement dévasté avec un énorme trou qui traverse le plafond et le toit.

Dans la région de Dnipropetrovsk (est), visée "près de 30 fois avec des drones et de l'artillerie", une personne est morte et trois ont été blessées dans le district de Kryviï Rig, a indiqué le chef de l'administration militaire régionale, Oleksandr Ganja.

Des frappes dans la journée de samedi ont aussi fait un mort et quatre blessés dans la région méridionale de Mykolaïv, a indiqué le gouverneur militaire local, Vitali Kim.