Janus Living vise une valorisation de 5 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

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(Ajout de l'objectif de valorisation au paragraphe 1 et du contexte à partir du paragraphe 4)

Janus Living vise une valorisation allant jusqu'à 5 milliards de dollars pour son premier appel public à l'épargne aux États-Unis, a déclaré lundi la société d'investissement immobilier spécialisée dans les logements pour personnes âgées, le marché des premières ventes d'actions restant attractif en dépit de la volatilité.

La société, qui est séparée de Healthpeak Properties

DOC.N , une société de placement immobilier spécialisée dans les soins de santé, cherche à obtenir jusqu'à 740 millions de dollars en offrant 37 millions d'actions dont le prix est compris entre 18 et 20 dollars l'unité.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis s'est ralentie au cours des dernières semaines, car les turbulences du marché liées au conflit en cours au Moyen-Orient continuent d'ébranler les investisseurs et de maintenir les sociétés émettrices sur la touche.

Toutefois, certaines entreprises continuent de lancer leurs tournées d'introduction en bourse. Lundi, la société minière de tungstène Guardian Metal Resources GMET.L a également dévoilé les conditions de son projet d'introduction en bourse aux États-Unis.

Janus, dont le siège est à Denver (Colorado), possède 34 résidences pour personnes âgées situées principalement dans les principaux marchés de retraite de dix États américains. La Floride et le Texas représentent environ 69 % du portefeuille.

La demande de logements pour personnes âgées aux États-Unis est en hausse, car le vieillissement démographique incite la population âgée à se prémunir contre les besoins futurs en matière de soins.

Healthpeak Properties, société mère de Janus, avait annoncé au début de l'année qu'elle séparait son portefeuille de logements pour personnes âgées en une société de placement immobilier distincte cotée en bourse afin d'en libérer la valeur.

Des investisseurs de premier plan, dont CenterSquare Investment Management, DWS Group, MFS Investment Management et PGIM, ont manifesté leur intérêt pour l'achat d'actions Janus d'une valeur maximale de 300 millions de dollars dans le cadre de l'offre.

BofA Securities et J.P.Morgan sont les principaux gestionnaires de l'offre. Janus Living sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "JAN".