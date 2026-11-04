Janus Living recule après le lancement d'une offre d'actions

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4 novembre - ** Les actions de Janus Living ( JAN.N ), une société d'investissement immobilier spécialisée dans les résidences pour seniors, ont reculé de 3,2 % à 29,10 dollars après la clôture, alors que la société cherche à lever des fonds

** JAN lance l'offre de 25 millions d'actions

** La société prévoit d’utiliser le produit net de l’opération pour financer des acquisitions et des opportunités d’investissement, rembourser sa dette et couvrir ses besoins généraux

** BofA, JP Morgan, Wells Fargo et Goldman Sachs sont les chefs de file de l'opération

** JAN, gérée en externe par Healthpeak Properties DOC.N , est entrée en bourse en mars lors d’une introduction en bourse au prix de 20 $; elle compte environ 234,37 millions d’actions en circulation

** Mercredi, le titre a clôturé en hausse de 1,6 % à 30,07 dollars

** Sur 16 analystes, 14 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », et 2 la note « conserver »; l’objectif de cours médian est de 34 dollars, selon les données de LSEG