Janus Living enregistre une baisse suite à la vente d'actions pour un montant de 464 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions de Janus Living ( JAN.N ) ont reculé de 4,3% à 28,89 dollars en pré-ouverture mardi, après la fixation du prix d'une émission complémentaire de 464 millions de dollars

** La société d'investissement immobilier spécialisée dans les résidences pour seniors a annoncé lundi en fin de journée avoir vendu 16 millions d'actions de catégorie A-1 à 29 dollars, soit une décote de 3,9% par rapport à leur dernier cours de 30,18 dollars

** La société prévoit d’utiliser le produit net de cette opération pour financer des acquisitions et des opportunités d’investissement, ainsi que pour ses besoins généraux

** BofA, JP Morgan et Wells Fargo sont les chefs de file de l'opération ** JAN, gérée en externe par Healthpeak Properties DOC.N , est entrée en bourse en mars à l’issue d’une introduction en bourse de 42 millions d’actions au prix de 20 dollars, puis a procédé à une offre de 25 millions d’actions au prix de 25 dollars début juin ** Au 3 août, JAN comptait environ 215,97 millions d’actions A-1 en circulation et environ 75,92 millions d’actions A-2 en circulation, selon un récent document déposé auprès de la SEC

** Sur 11 analystes, 10 attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, et 1 la note “conserver”; l’objectif de cours médian est de 33 dollars, selon les données de LSEG