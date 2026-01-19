Janus lance un fonds de CLO investment grade mondial

Janus Henderson Investors lance le fonds en produits titrisés, Janus Henderson Global IG CLO Active Core UCITS.

Il est exposé à des CLO à taux variable notés de AAA à BBB-, en ciblant en priorité les titres notés BBB afin d’améliorer les perspectives de rendement, et peut investir dans des CLO européens et américains en fonction de leur valeur relative.

Le fonds donnera accès au marché des CLO de qualité Investment Grade, qui représente environ 545 milliards de dollars de CLO américains et européens répondant aux exigences réglementaires de l’Union européenne.

Le fonds est géré par John Kerschner, responsable mondial des produits titrisés, aux côtés de Denis Struc, Ian Bettney et Jessica Shill, gérants de portefeuille au sein de l'équipe produits titrisés. Basée en Europe et aux États-Unis, l'équipe gère 34,6 milliards de dollars d’actifs CLO à l'échelle mondiale. Au total, Janus Henderson gère des produits titrisés pour plus de 65 milliards de dollars.

« Au cours de la dernière décennie, les CLO notées BBB ont enregistré des performances supérieures à celles des obligations High Yield, grâce à un risque idiosyncratique plus faible (…) », a commenté John Kerschner.

L'Agefi