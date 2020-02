Janus Henderson subit des rachats nets de plus de 27Md$ en 2019

(NEWSManagers.com) - L' hémorragie se poursuit pour Janus Henderson. La société de gestion américaine a essuyé des rachats nets de 27,4 milliards de dollars en 2019. C' est plus qu' en 2018 où elle avait déjà vu sortir plus de 18 milliards de dollars. Tous les trimestres de l' année ont été négatifs : -7,4 milliards au premier trimestre, -9,8 milliards au deuxième, -3,5 milliards au troisième et -6,7 au dernier trimestre.

Le pôle actions a beaucoup souffert sur l' ensemble de l' année. Les actions gérées activement ont vu sortir 12 milliards de dollars, tandis que les actions quantitatives ont abandonné 10,8 milliards de dollars. Le pôle alternatif a quant à lui subi des rachats de 23,9 milliards de dollars. L' obligataire est aussi dans le rouge (-3,9 milliards de dollars). Seul le multi-asset est en positif, avec une collecte de 3,1 milliards de dollars sur l' année.

Malgré tout, Janus Henderson a vu ses encours croître de 14 % sur l' année à 374,8 milliards de dollars, grâce à des marchés favorables. Pour Dick Weill, le directeur général, cela constitue " un bon point de départ pour 2020 " .

La société de gestion américaine a aussi dégagé un bénéfice d' exploitation de 540,9 millions de dollars sur 2019, en retrait par rapport aux 649,8 millions de 2018.