Janus Henderson se retire de la cote

Une page se tourne pour Janus Henderson Group, qui s’est retiré de la cote le 30 juin. L’opération a été réalisée dans le cadre du rachat de la société de gestion américaine par Trian Fund Management, General Catalyst Group Management ainsi que le Qatar Investment Authority.

Conformément à l’accord définitif daté du 21 décembre 2025, les actions Janus Henderson non détenues ou contrôlées par Trian ont été converties en droit à recevoir 52 dollars par action en numéraire. Les actions ordinaires de Janus Henderson ont été radiées de la Bourse de New York (NYSE).

En tant qu’entreprise non cotée, Janus Henderson entend, en collaboration étroite avec Trian et General Catalyst, « poursuivre sa stratégie via des investissements de long terme dans ses solutions d’investissement, ses capacités de service client, ses technologies d’intelligence artificielle et ses talents », indique un communiqué.

Comme annoncé précédemment, Janus Henderson continuera d'être dirigée par l'équipe de direction actuelle, avec Ali Dibadj au poste de directeur général, et conservera ses implantations principales à Londres et à Denver.

Laurence Marchal