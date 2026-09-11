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Janus Henderson se renforce au capital de Viridien
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 09:18
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Janus Henderson Investors UK Limited, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 3 septembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Viridien, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

La société basée à Londres a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 364 072 actions Viridien représentant autant de droits de vote, soit 5,04% du capital et 5,02% des droits de vote du groupe de géophysique.

En revanche, Dimensional Fund Advisors LP, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le même jour, le seuil de 5% du capital de Viridien, à la suite d'une cession d'actions sur le marché.

Cette société basée à Austin (Texas) a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 360 699 actions Viridien représentant autant de droits de vote, soit 4,996% du capital et 4,97% des droits de vote du groupe français.

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