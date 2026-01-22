 Aller au contenu principal
Janus Henderson recrute une commerciale en Italie
information fournie par Agefi Asset Management 22/01/2026 à 08:00

En vue de renforcer sa présence sur le marché des investisseurs institutionnels en Italie, Janus Henderson Investors a recruté Daniela Oprandi au poste de senior associate director, selon la presse italienne. Basée à Milan et rattachée au responsable pays pour l’Italie, Federico Pons, Daniela Oprandi sera chargée d’approfondir les relations avec les clients institutionnels : fonds de pension, caisses de prévoyance, fondations et compagnies d’assurance.

Daniela Oprandi vient de Lombard Odier Investment Managers à Milan, où elle a dirigé le développement commercial et la gestion des relations avec les investisseurs institutionnels et les acheteurs de fonds. Auparavant, elle a occupé des postes importants dans le domaine commercial chez Intermonte, Morgan Stanley et Unicredit.

