Janus Henderson recrute une commerciale en Italie

En vue de renforcer sa présence sur le marché des investisseurs institutionnels en Italie, Janus Henderson Investors a recruté Daniela Oprandi au poste de senior associate director, selon la presse italienne. Basée à Milan et rattachée au responsable pays pour l’Italie, Federico Pons, Daniela Oprandi sera chargée d’approfondir les relations avec les clients institutionnels : fonds de pension, caisses de prévoyance, fondations et compagnies d’assurance.

Daniela Oprandi vient de Lombard Odier Investment Managers à Milan, où elle a dirigé le développement commercial et la gestion des relations avec les investisseurs institutionnels et les acheteurs de fonds. Auparavant, elle a occupé des postes importants dans le domaine commercial chez Intermonte, Morgan Stanley et Unicredit.