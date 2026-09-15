 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Janus Henderson Investors UK Limited passe sous les 5% de Quadient
information fournie par Zonebourse 15/09/2026 à 08:20
Ajouter Boursorama à vos sources

Dans un avis adressé à l'AMF, Janus Henderson Investors UK Limited, agissant pour le compte de fonds et de clients dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 9 septembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Quadient.

La société de gestion basée à Londres précise que ce franchissement de seuils résulte d'une cession, sur le marché, d'actions du groupe spécialisé dans les solutions d'automatisation facilitant les interactions professionnelles.

A la suite de ce franchissement, Janus Henderson Investors UK Limited détient, pour le compte de ses fonds et clients, 1 709 808 actions Quadient représentant autant de droits de vote, soit 4,96% du capital et des droits de vote de Quadient.

Valeurs associées

QUADIENT
12,3400 EUR Euronext Paris -0,64%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,84 +1,28%
CAC 40
8 067,48 -0,62%
DBT
0,089 +7,75%
SOITEC
121,45 -1,58%
2CRSI
27,56 +0,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank