Janus Henderson Investors UK Limited passe sous les 5% de Quadient

Dans un avis adressé à l'AMF, Janus Henderson Investors UK Limited, agissant pour le compte de fonds et de clients dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 9 septembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Quadient.

La société de gestion basée à Londres précise que ce franchissement de seuils résulte d'une cession, sur le marché, d'actions du groupe spécialisé dans les solutions d'automatisation facilitant les interactions professionnelles.

A la suite de ce franchissement, Janus Henderson Investors UK Limited détient, pour le compte de ses fonds et clients, 1 709 808 actions Quadient représentant autant de droits de vote, soit 4,96% du capital et des droits de vote de Quadient.