Janus Henderson grimpe après la proposition de rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions du gestionnaire de fonds Janus Henderson JHG.N bondissent de 13,4 % à 47,22 $

** La société déclare avoir reçu une proposition de rachat du fonds spéculatif Trian du milliardaire Nelson Peltz et de l'investisseur General Catalyst qui évalue la société à 7,2 milliards de dollars

** La proposition porte sur l'achat de toutes les actions de la société qui ne sont pas déjà détenues par son principal actionnaire, Trian, au prix de 46 dollars par action

** Trian, qui détient déjà une participation d'environ 20 %, a investi pour la première fois dans Janus Henderson en octobre 2020 et dispose actuellement de deux sièges au conseil d'administration

** En tenant compte des mouvements de la séance, JHG est en hausse d'environ 11 % depuis le début de l'année