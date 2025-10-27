 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 232,66
+0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Janus Henderson grimpe après la proposition de rachat
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 16:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions du gestionnaire de fonds Janus Henderson JHG.N bondissent de 13,4 % à 47,22 $

** La société déclare avoir reçu une proposition de rachat du fonds spéculatif Trian du milliardaire Nelson Peltz et de l'investisseur General Catalyst qui évalue la société à 7,2 milliards de dollars

** La proposition porte sur l'achat de toutes les actions de la société qui ne sont pas déjà détenues par son principal actionnaire, Trian, au prix de 46 dollars par action

** Trian, qui détient déjà une participation d'environ 20 %, a investi pour la première fois dans Janus Henderson en octobre 2020 et dispose actuellement de deux sièges au conseil d'administration

** En tenant compte des mouvements de la séance, JHG est en hausse d'environ 11 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

JANUS HEND GRP
47,150 USD NYSE +13,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank