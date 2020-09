Janus Henderson Global Sustainable Equity : promouvoir la transparence en matière d'investissement durable

L'une des principales caractéristiques de l'investissement durable est la transparence, que ce soit dans la manière dont le développement durable est intégré à une approche d'investissement ou dans la communication ultérieure des résultats. Cette transparence devient plus importante que jamais avec le nouveau règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité, qui oblige les sociétés de gestion à communiquer des informations valides sur les aspects ESG pour permettre aux investisseurs de prendre des décisions éclairées. Depuis 29 ans, la stratégie Global Sustainable Equity promeut l'investissement durable et s'efforce de faire preuve de la plus grande transparence envers les clients.

En tant que gérants actifs, il est essentiel que nous comprenions parfaitement le modèle économique des entreprises dans lesquelles nous investissons. Par ailleurs, en tant qu'investisseurs durables, nous cherchons à comprendre les motivations à long terme d'une entreprise et l'impact de ses produits et services sur l'environnement et la société au sein de laquelle elle exerce ses activités. Nous sommes fiers de la transparence et de la cohérence de notre approche de l'investissement durable, comme en témoigne le Rapport annuel de développement durable de la stratégie Janus Henderson Global Sustainable Equity, qui donne une vision détaillée de la performance du portefeuille en matière de développement durable.

Le fondement même de la stratégie consiste à investir dans des entreprises ayant un impact positif sur l'environnement et la société tout en restant du bon côté de l'innovation de rupture. Naturellement, notre approche de l'investissement inspirée du principe « agir sans nuire », qui donne lieu à l'application de critères de sélection positifs et négatifs (exclusion), filtre les secteurs d'activité controversés qui engendrent à nos yeux des problèmes environnementaux et sociaux. Ces critères de sélection initiaux confèrent une solide assise au portefeuille. Nous utilisons ensuite un ensemble d'indicateurs et de ressources pour déterminer l'impact de nos investissements.

Les quatre piliers de notre approche de l'investissement durable :

Un portefeuille d'actions internationales de forte conviction, à impact positif et composés de 50-70 positions

Notre Rapport annuel de développement durable donne une vision détaillée des données qualitatives et quantitatives, afin de mieux comprendre l'impact des investissements de notre portefeuille. Vous trouverez ci-dessous une synthèse de quelques-uns des principaux indicateurs que nous avons évalués et renseignés pour mieux appréhender l'impact de nos investissements et pour faire preuve de transparence à l'égard de nos investisseurs.

Objectifs de développement durable des Nations unies : un programme pour l'avenir

Les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD de l'ONU) appellent les entreprises du monde entier à faire avancer le développement durable au travers des investissements qu'elles réalisent, des solutions qu'elles développent et des pratiques commerciales qu'elles adoptent. Ces objectifs portent sur les enjeux mondiaux les plus pressants comme le changement climatique, les inégalités et la dégradation de l'environnement. À nos yeux, les ODD sont un moyen efficace de mesurer l'impact du portefeuille et un outil précieux pour évaluer la durabilité des entreprises dans lesquelles nous investissons. Nous avons donc décidé d'établir une cartographie de notre portefeuille basée sur ces objectifs de développement.

Objectifs de développement durable

Chacun des 17 objectifs a été conçu pour être « cohérent et indivisible », mondial par essence et universellement applicable. Cela signifie qu'une entreprise doit prouver l'existence de pratiques visant à atteindre chaque objectif sur l'ensemble de ses produits et de ses activités, et non dans juste dans des pratiques commerciales spécifiques. Les 17 objectifs sont décomposés en 169 cibles. Chaque objectif comporte plusieurs facettes et deux cibles apparemment différentes peuvent souvent faire partie du même objectif. Grâce à notre expertise de la durabilité et à la batterie de documents mise à disposition par l'ONU, nous évaluons minutieusement chaque position en appliquant un seuil opérationnel minimum de 50 % pour être en mesure de confirmer qu'une entreprise est en conformité avec les ODD.

Nous sommes fiers de pouvoir dire que notre portefeuille contribue à chacun des 17 objectifs. Les ODD constituent un programme pour un avenir durable, c'est pourquoi nous nous réjouissons que le portefeuille soit, dans une certaine mesure, cohérent avec chacun des objectifs. Un élément important de l'investissement d'impact est la manière dont les résultats de nos analyses en matière de durabilité influencent notre approche en matière de dialogue et nous exploitons les résultats de notre cartographie selon les ODD pour tirer des idées concernant les axes de discussion avec les entreprises qui nous semblent capables de mieux faire.

Groupe de travail sur les informations financières liées au climat : adopter une approche bas carbone

La stratégie Global Sustainable Equity se distingue notamment par son approche bas carbone. Depuis longtemps, nous soulignons la nécessité pour les entreprises d'opérer une transition vers un modèle économique sobre en carbone afin de résoudre les nombreux problèmes qui découlent du changement climatique. Nous pensons qu'il est judicieux d'éviter les entreprises fortement exposées à des risques physiques liés au changement climatique et à des risques liés à la transition énergétique. De même, nous considérons qu'il faut investir dans les opportunités liées aux questions climatiques, par exemple dans les entreprises qui proposent des solutions aux problèmes induits par le changement climatique.

Pour aider à identifier les informations dont les investisseurs, les prêteurs et les assureurs ont besoin pour évaluer et tarifer correctement les risques et opportunités liés au climat, le Conseil de stabilité financière a créé un groupe de travail placé sous la responsabilité de l'industrie : le Groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD pour Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Nous saluons et approuvons pleinement les recommandations de la TCFD du Conseil de stabilité financière et l'attention grandissante portée au changement climatique. Aussi avons-nous cherché à établir un rapport conforme à ces recommandations. Les informations que nous publions portent sur la manière dont nous intégrons les risques liés à la transition énergétique et les facteurs de risques physiques, mais aussi les opportunités.

En 2015, les signataires de l'Accord de Paris se sont engagés à maîtriser leurs émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement de la planète à 2°C en 2100 par rapport aux niveaux pré-industriels. Les entreprises signataires ont reconnu la nécessité d'agir pour préserver le climat. Notre approche en matière d'investissement s'inscrit dans le cadre de la transition vers une économie à faible intensité de carbone qui correspond à un scénario à « 2°C ou moins » et la stratégie Global Sustainable Equity a pour objectif de veiller à ce que les entreprises présentes dans son portefeuille d'investissement soient déjà neutres en carbone ou le soient d'ici 2030. Nous sommes fiers de pouvoir dire que, selon les données du Rapport ISS sur le climat, notre portefeuille se distingue par une empreinte carbone nettement inférieure à celle de l'indice de référence MSCI World Total Return et est en conformité avec le scénario à 2°C d'ici à 2050.

Nous employons une multitude d'outils pour gérer et contrôler notre conformité au scénario à 2°C, avec divers modèles tels que : analyse de scénarios, tests de résistance, modèle PACTA de la 2Dii, etc... Le résultat de ces tests met en évidence la résistance du portefeuille au choc climatique, qui s'explique en partie par sa très faible exposition aux secteurs les plus vulnérables au risque carbone, à savoir le transport aérien, le transport maritime et les industries lourdes. Dans les secteurs auxquels le portefeuille est exposé, à savoir l'automobile et l'électricité, les entreprises dont nous sommes actionnaires sont déjà en conformité avec le scénario d'un réchauffement inférieur à 2°C. Au-delà de ces considérations, nous avons l'intention d'aligner le portefeuille sur le scénario à 1,5°C mentionné par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) dans son rapport sur un réchauffement de la planète de 1,5°C, publié en octobre 2018. Nous le démontrerons une fois que l'analyse sera disponible. Nous poursuivons notre dialogue avec les entreprises dont nous sommes actionnaires pour les inciter à adopter une approche bas carbone afin d'atténuer le risque carbone qui pèse sur elles.

Évolution grâce au dialogue actionnarial

Nous adoptons une approche active qui nous permet de donner notre point de vue aux entreprises et de chercher des pistes d'amélioration de la performance. Notre approche en matière de dialogue avec les entreprises repose sur le principe du partenariat et de la collaboration. Selon nous, les entreprises vertueuses au regard des enjeux de durabilité se révéleront être de meilleurs investissements à long terme. C'est pourquoi nous considérons le dialogue à la fois comme un moyen de rendre le monde meilleur et d'améliorer les performances des investissements. Toutefois, nous ne sommes pas des investisseurs activistes et si nous rencontrons des entreprises qui sont réticentes au dialogue, il est fort probable que cela conduise à une cession de notre position. Notre analyse de la durabilité ne sert pas uniquement à l'établissement de rapports : elle permet aussi d'améliorer la qualité de nos échanges avec les entreprises afin d'obtenir de meilleures performances financières.

Alors que les enjeux du développement durable deviennent de plus en plus pressants, nous sommes convaincus que notre approche de l'investissement aura un impact positif. Nous voyons un lien étroit entre développement durable, innovation et croissance. Notre approche d'investissement nous confère une clarté et une cohérence incroyables dans la manière dont nous identifions des opportunités d'investissement exposées à de solides facteurs de croissance thématiques. Même si l'avenir est imprévisible, nous sommes convaincus que notre approche de l'investissement aura un impact positif et nous continuerons de communiquer nos résultats dans un souci de transparence à l'égard de nos investisseurs.

La version intégrale du Rapport annuel de développement durable est disponible sur la page suivante : janushenderson.com/fr-fr/investor/global-sustainable-equity.

En 2019, chaque million de livres sterling investi dans le portefeuille Global Sustainable Equity a permis de contribuer aux impacts suivant





Source : Janus Henderson Investors, au 31 décembre 2019. Pour plus d'information veuillez consulter le rapport complet.

