Janus Henderson accueille un nouvel administrateur indépendant

(NEWSManagers.com) - Janus Henderson a nommé Alison Davis membre non exécutif indépendant du conseil d' administration. Elle sera membre du comité d' audit, du comité des nominations et de la gouvernance et du comité des risques.

Alison Davis est co-fondatrice et managing partner de Fifth Era Financial, qui incube des sociétés technologiques. Entre 2004 et 2010, elle était managing partner de Belvedere Capital. Entre 2000 et 2003, elle était directrice financière de Barclays Global Investors (racheté par BlackRock). Elle est actuellement administratrice au sein de plusieurs sociétés.

Sa nomination porte le nombre d' administrateurs à 10, dont neuf sont non exécutifs et indépendants.