Jane Street renforce son pari sur CoreWeave dans l'essor de l'IA
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 17:23
Cet accord s'inscrit dans une dynamique de forte demande pour les capacités de calcul liées à l'IA. CoreWeave, soutenu par Nvidia, a multiplié les contrats majeurs, notamment avec Anthropic et Meta, ce dernier ayant été étendu à 21 milliards de dollars. Les acteurs dits "néo-clouds" profitent de cette tendance en proposant des infrastructures adaptées aux besoins croissants des entreprises développant des modèles d'IA.
La valorisation de CoreWeave atteint désormais 61,61 milliards de dollars, contre 23 milliards lors de son introduction en Bourse, tandis que son titre a progressé de près de 64% depuis le début de l'année malgré un léger repli récent. Pour soutenir sa croissance, l'entreprise prévoit d'investir entre 30 et 35 milliards de dollars en 2026, notamment dans les puces Nvidia et les centres de données, au prix toutefois d'un endettement élevé dépassant les 14 milliards de dollars.
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