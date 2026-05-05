James Murdoch serait en pourparlers pour racheter le New York Magazine et la division podcasts de Vox Media, selon le Wall Street Journal

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James Murdoch serait en phase finale de négociations pour racheter le New York Magazine et la division podcasts de Vox Media, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

L'accord se ferait par l'intermédiaire de la société d'investissement Lupa Systems de Murdoch et n'est pas encore finalisé, précise l'article.

Un accord permettrait à Murdoch de prendre le contrôle de l'une des marques de magazines les plus connues aux États-Unis et d'une importante activité de podcasts, à un moment où les éditeurs numériques sont sous pression pour se regrouper, réduire leurs coûts et trouver de nouvelles sources de croissance dans l'audio.

Selon l'article, Vox envisage depuis quelques mois de vendre le New York Magazine et le Vox Media Podcast Network.

Vox Media et un porte-parole de Murdoch ont refusé de commenter cette information.

Murdoch a créé Lupa Systems, une société d'investissement spécialisée dans les médias, la technologie et le divertissement, distincte de l'empire médiatique conservateur longtemps dirigé par son père, Rupert Murdoch, et désormais contrôlé par son frère Lachlan.

Cet empire comprend Fox News FOXA.O et News Corp NWSA.O , la société mère du Wall Street Journal. En septembre, la famille Murdoch a conclu un accord donnant le contrôle à Lachlan, tandis que James Murdoch et ses frères et sœurs recevaient chacun environ 1,1 milliard de dollars, selon une source.