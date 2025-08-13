Jaguar Land Rover rappelle plus de 121 500 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de rotule de suspension, selon la NHTSA

Jaguar Land Rover, propriété de Tata Motors TAMO.NS , rappelle plus de 121 500 véhicules aux États-Unis en raison de fissures dans les rotules de suspension à l'avant, a annoncé mercredi l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA).

Le rappel concerne les véhicules Range Rover et Range Rover Sport, a précisé la NHTSA.