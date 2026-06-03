Jade Biosciences recule suite à l'annonce d'une offre publique de titres

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3 juin - JBIO.O ** Les actions de Jade Biosciences, dans le cadre d'une offre publique de titres, ont reculé de 6,2 % après la clôture, à 16,50 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds propres ** La société de biotechnologie spécialisée dans les maladies auto-immunes annonce une offre publique de titres comprenant des actions et des bons de souscription préfinancés; le montant de l'opération n'a pas été divulgué

** Jefferies, TD Cowen et UBS sont les co-chefs de file

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer, entre autres, des essais cliniques, des études précliniques, la R&D et des dépenses d'investissement

** Avec environ 49,4 millions d'actions en circulation, la société affiche une capitalisation boursière d'environ 870 millions de dollars

** L'action JBIO a clôturé mercredi en baisse de 0,9 % à 17,59 dollars, en hausse de 14 % depuis le début de l'année

** 6 analystes attribuent à l'action la note “achat fort”, les 4 autres “achat”; le cours cible médian de 43,50 dollars est en hausse par rapport à 24,50 dollars il y a un mois, selon les données de LSEG