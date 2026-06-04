Jade Biosciences recule après une levée de fonds de 150 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** Les actions de Jade Biosciences ( JBIO.O ) ont chuté de 9,3 % en pré-ouverture, à 15,96 $, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 150 millions de dollars ** La société de biotechnologie spécialisée dans les maladies auto-immunes a annoncé 10 millions d'actions au prix de 15 dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 14,7 % par rapport au dernier cours de l'action mercredi

** JBIO, basée à Waltham, dans le Massachusetts, qui compte environ 49,4 millions d'actions en circulation, a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer des essais cliniques, des études précliniques, la R&D et des dépenses d'investissement, entre autres

** Jefferies, TD Cowen et UBS sont les co-chefs de file

** À la clôture de mercredi, l'action JBIO affichait une hausse de 14 % depuis le début de l'année

** Six analystes attribuent à l'action la note "achat fort", les quatre autres la note "achat"; le cours cible médian de 43,50 $ est en hausse par rapport aux 24,50 $ d'il y a un mois, selon les données de LSEG