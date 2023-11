JACQUET METALS - Résultats au 30 septembre 2023

Chiffre d’affaires : 1 764 m€ (-16,7 % vs 30.09.22)

EBITDA courant : 118 m€ (6,7 % du chiffre d'affaires)

Résultat Net Part du Groupe : 49 m€



En 2023 les conditions de marché sont principalement caractérisées par une demande faible et l’érosion des prix, corrélativement au ralentissement de l’activité industrielle sur tous les marchés du Groupe notamment l’Al- lemagne. Ces tendances, particulièrement marquées au 3e trimestre, exercent une forte pression sur les marges brutes et sur les volumes distribués.



Dans ces conditions, les ventes du Groupe s’élèvent à 1 764 millions d’euros, inférieures de 16,7 % à celles en- registrées un an auparavant.



La marge brute s’élève à 21,5 % du chiffre d’affaires (T3 19,3 %) contre 25,9 % au 30 septembre 2022 et l’EBITDA courant s’établit à 118 millions d’euros, représentant 6,7 % du chiffre d’affaires (T3 3,6 %) contre 12,7 % un an auparavant.



Le Résultat Net Part du Groupe est de 49 millions d’euros (T3 à l’équilibre), par rapport à 160 millions d’euros fin

septembre 2022.