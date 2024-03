Jacquet Metals - Résultats annuels 2023

Chiffre d’affaires : 2,2 Md€ (-16,9 % vs 2022)

EBITDA courant : 134 m€ (6 % du chiffre d'affaires)

Résultat net part du Groupe : 51 m€

Cash flow d’exploitation : 210 m€



Développement international et génération de Cash-flow



Dans une conjoncture moins favorable qu’en 2022, JACQUET METALS a réalisé une bonne performance d’ensemble.

En 2023 les conditions de marché ont principalement été caractérisées par une demande faible et l’érosion des prix, corrélativement au ralentissement de l’activité industrielle sur tous les marchés du Groupe notamment l’Allemagne. Ces tendances ont exercé une forte pression sur les volumes distribués et les marges brutes.

Dans ces conditions, les ventes annuelles du Groupe s’élèvent à 2 230 millions d’euros, inférieures de 16,9 % à celles enregistrées un an auparavant et la marge brute représente 21,5 % du chiffre d’affaires contre 25,4 % en 2022.

L’EBITDA courant s’établit à 134 millions d’euros, représentant 6 % du chiffre d’affaires contre 11,6 % en 2022.

Le Résultat Net Part du Groupe est quant à lui de 51 millions d’euros.

Dans ce contexte, le Groupe a généré 210 millions d’euros de cash-flow d’exploitation et consolidé sa structure financière avec des capitaux propres de 681 millions d’euros. Le ratio d’endettement net sur capitaux propres (gearing) est de 31 % fin 2023 par rapport à 35 % fin 2022.