Jacquet Metals améliore sa rentabilité au 1er semestre malgré une activité en berne
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 18:30

(Zonebourse.com) - Jacquet Metals indique avoir dégagé un résultat net part du Groupe de 6,4 millions d'euros au premier semestre 2025, en hausse de 78 % par rapport aux 3,6 millions d'euros enregistrés un an plus tôt. Cette progression s'explique notamment par l'amélioration de la rentabilité opérationnelle dans un contexte de recul du chiffre d'affaires.
Le bénéfice net par action ressort à 0,30 euro, contre 0,16 euro un an plut tôt.

Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 987 millions d'euros, en baisse de 8,1 % sur un an, en raison de volumes distribués en repli de 4,1 % et d'un effet prix négatif de 4,6 %, partiellement compensés par un effet périmètre de +0,6 % lié à l'acquisition de Commerciale Fond en mars 2024.

L'EBITDA courant ajusté s'établit à 48 millions d'euros, en progression de 25 %, soit 4,9 % du chiffre d'affaires, contre 3,6 % un an plus tôt. Cette amélioration résulte principalement d'une hausse de la marge brute, qui passe de 20,9 % à 23,6 %, grâce à la baisse du coût des stocks.

Le free cash flow d'exploitation ressort positif à50 millions d'euros, contre 136 millions un an auparavant, dans un contexte de hausse du besoin en fonds de roulement opérationnel.

Dans un contexte macroéconomique et géopolitique qualifié d''incertain', Jacquet Metals anticipe une poursuite des tensions sur la demande. Le Groupe ne formule pas de nouvelle guidance mais annonce qu'il continuera à se concentrer sur la gestion du besoin en fonds de roulement, la maîtrise des coûts et la préservation de sa solidité financière.

Valeurs associées

JACQUET METALS
19,360 EUR Euronext Paris +1,89%
