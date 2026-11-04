Jacquet Metals améliore nettement sa rentabilité sur 9 mois

Jacquet Metals a enregistré un chiffre d'affaires de 1,48 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse de 3,7 % sur un an, malgré un environnement économique toujours incertain. L'Ebitda courant atteint 95 millions d'euros, soit une marge de 6,4 %, contre 4,9 % un an plus tôt. Le résultat net part du groupe bondit à 34 millions d'euros, contre 9 millions à fin septembre 2025.

Cette amélioration s'appuie notamment sur la bonne tenue des divisions JACQUET et STAPPERT, dont les volumes progressent respectivement de 8,9 % et 5 %. À l'inverse, IMS group reste pénalisé par la faiblesse du marché allemand, avec des volumes en recul de 5,4 %.

Le groupe poursuit parallèlement son développement, avec 47 millions d'euros d'investissements et deux acquisitions réalisées en Espagne et aux États-Unis. Cette stratégie s'accompagne d'une hausse du ratio d'endettement net sur capitaux propres, à 31,1 %, contre 21,4 % fin 2025.

Pour les prochains trimestres, Jacquet Metals table sur une conjoncture similaire à celle observée depuis le début de l'année et entend poursuivre ses investissements tout en maintenant une gestion financière rigoureuse.