Jacquet Metals a racheté 4 014 de ses propres actions
information fournie par AOF 28/11/2025 à 18:16

(AOF) - Jacquet Metals a fait le point sur son programme de rachat d’actions. Entre le 19 et le 25 novembre, la société spécialisée dans la distribution de métaux spéciaux a procédé à l’acquisition de 4 014 de ses propres titres au prix moyen unitaire pondéré de 17,3721 euros. Au total, sur cette période, Jacquet Metals a dépensé 69 731 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

JACQUET METALS
17,580 EUR Euronext Paris -0,34%
