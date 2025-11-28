Jacquet Metals a racheté 4 014 de ses propres actions

(AOF) - Jacquet Metals a fait le point sur son programme de rachat d’actions. Entre le 19 et le 25 novembre, la société spécialisée dans la distribution de métaux spéciaux a procédé à l’acquisition de 4 014 de ses propres titres au prix moyen unitaire pondéré de 17,3721 euros. Au total, sur cette période, Jacquet Metals a dépensé 69 731 euros.
