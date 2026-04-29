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Jacques Bogart : recul de l'activité et perte nette en 2025
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 10:09

Le parfumeur a publié des résultats 2025 en net repli, pénalisés par un environnement de consommation dégradé et des mesures commerciales défavorables à l'international. Le chiffre d'affaires recule à 264,1 MEUR (-8,5%) et la rentabilité se contracte fortement, avec un EBITDA ramené à 27,3 MEUR et un résultat net de -22,6 MEUR.

Face à cette dégradation, le groupe a engagé une restructuration d'ampleur, marquée par la fermeture de magasins en Europe et une réduction des effectifs, afin d'ajuster sa base de coûts. Ces efforts se poursuivront en 2026, notamment via un plan de sauvegarde de l'emploi en France dans l'activité de distribution.

En parallèle, Bogart se montre plus confiant sur son pôle fragrances et cosmétiques, où il anticipe un retour à la croissance dès 2026, soutenu par de nouveaux lancements et la reprise des relations commerciales avec les Etats-Unis.

Malgré des tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient, le groupe estime à ce stade leur impact limité, grâce à la diversification de ses activités.

Depuis le début de l'année, le titre chute de 26% en Bourse.

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