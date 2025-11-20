 Aller au contenu principal
Jacobs Solutions en hausse grâce à un bénéfice et un chiffre d'affaires du T4 supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions du fournisseur de services d'ingénierie Jacobs Solutions J.N augmentent de près de 3,5 % à environ 150,1 $ avant le marché

** J a battu les estimations de bénéfices du T4 , aidé par une demande stable dans son segment Infrastructure & Advanced Facilities

** Le segment I&AF de la société fournit des services de conception, d'ingénierie et de gestion pour des projets gouvernementaux à grande échelle

** Le bénéfice ajusté du 4ème trimestre est de 1,75 $/action, supérieur à l'estimation de Wall Street de 1,68 $/action

** Son chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 3,15 milliards de dollars, contre 2,96 milliards de dollars l'année précédente

** J prévoit que le BPA ajusté pour l'exercice 2026 se situera entre 6,90 et 7,30 dollars, au-dessus de l'estimation des analystes de 7,02 dollars - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, J a progressé de 9,8 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

