Jacobs Solutions en hausse grâce à un bénéfice et un chiffre d'affaires du T4 supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions du fournisseur de services d'ingénierie Jacobs Solutions J.N augmentent de près de 3,5 % à environ 150,1 $ avant le marché

** J a battu les estimations de bénéfices du T4 , aidé par une demande stable dans son segment Infrastructure & Advanced Facilities

** Le segment I&AF de la société fournit des services de conception, d'ingénierie et de gestion pour des projets gouvernementaux à grande échelle

** Le bénéfice ajusté du 4ème trimestre est de 1,75 $/action, supérieur à l'estimation de Wall Street de 1,68 $/action

** Son chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 3,15 milliards de dollars, contre 2,96 milliards de dollars l'année précédente

** J prévoit que le BPA ajusté pour l'exercice 2026 se situera entre 6,90 et 7,30 dollars, au-dessus de l'estimation des analystes de 7,02 dollars - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, J a progressé de 9,8 % depuis le début de l'année