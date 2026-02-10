Jacobs obtient une place sur un contrat de l'Agence américaine de défense antimissile ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions du fournisseur de services d'ingénierie Jacobs Solutions J.N augmentent de 1,5 % à 153,2 $ avant la mise sur le marché

** La société obtient un siège sur le contrat SHIELD de la Missile Defense Agency, d'une valeur maximale de 151 milliards de dollars

** Le contrat porte sur le développement et l'intégration de solutions avancées et évolutives dans des environnements de systèmes complexes et critiques - Susannah Kerr, vice-présidente exécutive

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 14% depuis le début de l'année