Jacobs obtient une place sur un contrat de l'Agence américaine de défense antimissile ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 14:38

10 février - ** Les actions du fournisseur de services d'ingénierie Jacobs Solutions J.N augmentent de 1,5 % à 153,2 $ avant la mise sur le marché

** La société obtient un siège sur le contrat SHIELD de la Missile Defense Agency, d'une valeur maximale de 151 milliards de dollars

** Le contrat porte sur le développement et l'intégration de solutions avancées et évolutives dans des environnements de systèmes complexes et critiques - Susannah Kerr, vice-présidente exécutive

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 14% depuis le début de l'année

