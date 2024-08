Jackson Hole : le message clair de Powell aux marchés

Jerome Powell, le président de la Fed (Crédits: Federal Reserve)

Par George Curtis, Gérant de portefeuille chez TwentyFour AM, Boutique Vontobel

Dans son discours d'ouverture du symposium économique de Jackson Hole vendredi, le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell a adressé un message clair au marché.

Tout en rappelant les moteurs de l'inflation post-Covid, la dynamique du marché du travail et leur récent rééquilibrage, Jerome Powell a déclaré que «le temps est venu pour un ajustement de la stratégie» et que le principal moteur de l'orientation et du rythme des réductions de taux dans les mois à venir sera très probablement le marché du travail.

La force des propos de M. Powell, est frappante, en particulier en ce qui concerne l'affaiblissement récent du marché du travail. Bien que la récente hausse du taux de chômage ne soit pas seulement due à un affaiblissement de la demande de main-d'œuvre, mais aussi à une offre très forte, il a qualifié le refroidissement des conditions du marché du travail d'«indubitable». Si, jusqu'à très récemment, Powell affirmait que le marché du travail était à peu près aussi tendu que les niveaux de 2019, ça n'est plus le cas aujourd'hui, avec des taux d'embauche et de démission inférieurs au niveau qui prévalait en 2018-19.

La Fed a manifestement repris confiance dans l'aspect inflationniste de son double mandat après le rebondissement du premier trimestre. Un changement dû en partie à l'affaiblissement du marché du travail lui-même. Compte tenu de l'inflation des services, un marché du travail moins tendu réduit le risque d'une croissance plus forte des salaires. Pour Powell il « semble improbable » que le marché du travail soit une source de pressions inflationnistes élevées «dans un avenir proche». Plus important encore, il a déclaré que la Fed ne «chercherait pas ou n'accueillerait pas» un nouvel affaiblissement des conditions du marché du travail et qu'elle ferait «tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir un marché du travail fort».

Si l'on considère ces commentaires en sachant que la prochaine réunion de la Fed, les 17 et 18 septembre, donnera lieu à une mise à jour des projections de taux futurs des membres du comité, nous pensons que les prévisions individuelles de Powell se traduiront par trois baisses de 25 points de base pour le reste de l'année (une baisse en septembre puis deux autres).

Bien que nous pensions que le «noyau dur» du Federal Open Market Committee (FOMC) le suivra, la projection médiane pourrait prévoir moins de baisses étant donné les commentaires plus hawkish d'autres membres récemment. Il est important de noter que cela dépend d'un rapport solide sur le marché du travail le 6 septembre. Le consensus prévoit actuellement une légère baisse du taux de chômage (à 4,2 % contre 4,3 % en juillet) et une augmentation de la masse salariale non agricole (à 160 000 contre 114 000 en juillet).

Powell a offert une clarté sur la capacité de réaction de la Fed. En juin, la Fed prévoyait un taux de chômage de 4,2% à long terme dans son résumé des projections économiques, un chiffre visiblement en ligne avec le consensus pour les chiffres du mois prochain. La confiance retrouvée dans la poursuite de la décrue de l'inflation et le rythme de l'affaiblissement des données sur l'emploi au cours des six derniers mois, laissent penser que la Fed agira rapidement si elle constate un nouvel affaiblissement du taux de chômage. Ainsi, même si la première réduction sera probablement de 25 pb, une réduction de 50 pb est certainement envisagée si les données sur l'emploi ne se stabilisent pas, et ce assez rapidement compte tenu de la motivation de la Fed.

L'économie américaine est suffisamment robuste pour éviter une récession, pour de nombreuses raisons (bilans solides des consommateurs et des entreprises, consommation, logement, etc.) Cependant, la vigueur des propos de Powell indique que la Fed réagira désormais plus tôt, ou avec des baisses de taux plus importantes, à toute nouvelle détérioration des données, en particulier si elle s'accompagne d'un nouvel accès de panique sur les marchés.

Ceci contribuera à réduire la volatilité des actifs à risque lorsque le cycle d'abaissement commencera puis au cours des six à douze mois suivants. L'inflation de base de l'indice des prix à la consommation (IPC) est déjà de 2 % sur une base annualisée de trois mois, et si les chiffres en glissement mensuel correspondent aux attentes vendredi, il en sera de même pour l'inflation de base des dépenses de consommation personnelle (PCE). La Fed devrait surpondérer les risques d'affaiblissement du marché du travail par rapport à une éventuelle flambée de l'inflation.

En d'autres termes, même si la croissance ralentit plus que prévu ou si la faiblesse du marché du travail persiste, la Fed réagira rapidement et de manière appropriée. Ce cycle ayant pour moteur une banque centrale restrictive face à une poussée inflationniste qui s'est largement résorbée , et la Fed étant clairement devenue très restrictive, nous pensons que la tendance à « privilégier la baisse » se maintiendra pendant les périodes de volatilité des écarts de taux. Si les données ne s'affaiblissent pas, le marché du portage continuera d'offrir des rendements solides, compte tenu des rendements forfaitaires élevés des titres à revenu fixe.